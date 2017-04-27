  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Четверг 27 Апрель 2017 | 1433 х.
 

В Минобороны РФ удовлетворены уровнем координации с Ираном по Сирии

27.04.2017 11:05

Министерство обороны России удовлетворено уровнем координации с военными Ирана по Сирии, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на встрече с иранским коллегой Хосейном Дехганом на VI Московской международной конференции по безопасности.

 

"Мы удовлетворены уровнем нашей координации по работе в Сирии. Наше сотрудничество по борьбе с международным терроризмом приносит свои плоды", - сказал Шойгу.

 

Он напомнил, что благодаря совместной работе, в том числе в астанинском формате, в Сирии уже четыре месяца действует режим прекращения огня, что "гораздо лучше постоянных обстрелов, постоянных боевых действий". "Уверен, что наши встречи придадут дополнительный импульс антитеррористической повестке и будут способствовать расширению российско-иранских контактов", - добавил глава Минобороны.

 

Как сообщает ТАСС, Шойгу также поблагодарил Дехгана за содержательное выступление на конференции, в которой иранский министр участвует уже в четвертый раз. "Оценки военного руководства Ирана всегда важны и вызывают повышенный интерес СМИ", - отметил Шойгу.

 

Дехган поблагодарил российского коллегу за приглашение на конференцию. Происходящее на Ближнем Востоке и в мире в целом "обязывает нас к тому, чтобы мы более серьезно развивали и улучшали наши двусторонние отношения", добавил он.



IslamRF.Ru

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41860/">ISLAMRF.RU: В Минобороны РФ удовлетворены уровнем координации с Ираном по Сирии </a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    