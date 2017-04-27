МИД РФ раскритиковал идею отставки Асада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идея западных стран урегулировать сирийский конфликт через отставку президента Сирии Башара Асада — "не выход из ситуации, а тупик".

"По моему мнению, главная идея Запада состоит только в том, что "Асад должен уйти", в этом концепция, это то, на чем концентрируется Запад", — сказала Захарова в интервью Yahoo Global News, как пишет РИА Новости.

"Но это не выход, это тупик", — добавила она.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Россию обозначил основные принципы незаконченного плана президента Дональда Трампа по сирийскому урегулированию, итогом которого должна стать отставка Башара Асада. Москва не раз заявляла, что судьбу президента должны решать только граждане Сирии.

IslamRF.Ru