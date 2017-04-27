Нарышкин: Ближний Восток стал заложником геополитической игры Запада Регион Ближнего Востока превратился в заложника геополитической игры Запада, заявил в ходе VI Московской международной конференции по безопасности директор Службы внешней разведки, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин. "Стремление же под разными предлогами навязать свою волю не ведет ни к чему, кроме дальнейшей хаотизации системы. Именно в этом причина многих, если не всех международных кризисов. Это особенно на примере Ближнего и Среднего Востока, Африки. Этот регион никогда не отличался стабильностью, однако в последнее время он превратился в заложника чужой геополитической игры. Безрассудные попытки Запада перекроить по собственным лекалам имеющие свою специфику Афганистан, Ирак, Ливию, Иран не привели ни к чему, кроме волны хаоса и насилия", — сказал он, как сообщает РИА Новости. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">27.04.2017 14:14</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41866.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Нарышкин: Ближний Восток стал заложником геополитической игры Запада</strong><p style="font-size:95%">Регион Ближнего Востока превратился в заложника геополитической игры Запада, заявил в ходе VI Московской международной конференции по безопасности директор Службы внешней разведки, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41866" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 27.04.2017 14:14

Нарышкин: Ближний Восток стал заложником геополитической игры Запада Регион Ближнего Востока превратился в заложника геополитической игры Запада, заявил в ходе VI Московской международной конференции по безопасности директор Службы внешней разведки, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин. Читать дальше »»»

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