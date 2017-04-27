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Нарышкин: Ближний Восток стал заложником геополитической игры Запада

27.04.2017 14:14

Регион Ближнего Востока превратился в заложника геополитической игры Запада, заявил в ходе VI Московской международной конференции по безопасности директор Службы внешней разведки, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин.

 

"Стремление же под разными предлогами навязать свою волю не ведет ни к чему, кроме дальнейшей хаотизации системы. Именно в этом причина многих, если не всех международных кризисов. Это особенно на примере Ближнего и Среднего Востока, Африки. Этот регион никогда не отличался стабильностью, однако в последнее время он превратился в заложника чужой геополитической игры. Безрассудные попытки Запада перекроить по собственным лекалам имеющие свою специфику Афганистан, Ирак, Ливию, Иран не привели ни к чему, кроме волны хаоса и насилия", — сказал он, как сообщает РИА Новости.

 

IslamRF.Ru

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