Делегация СМР принимает участие в конференции в Крыму

По поручению председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина делегация Совета муфтиев России во главе с первым зампредом СМР и зампредом ДУМ РФ помеждународным делам Рушаном хазратом Аббясовым принимает участие в Международной научно-практической конференции "Просветительская деятельность Исмаила Гаспринского и мусульманский мир России", которая проходит в Севастополе.

В состав делегации также вошли руководитель департамента внутренних дел Совета муфтиев России Али хазрат Хасанов и руководитель компании "Муслим Тур" Али хаджи Гурдин.



В мероприятии принимают участие духовные лидеры регионов России, а также Белоруссии, Эстонии, Польши, Литвы, Румынии и Турции и ученые из РФ, Азербайджана, Турции и Узбекистана.



Цель конференции — актуализация исследований, связанных с жизнью и деятельностью И.Гаспринского, популяризация идей просветителя и его издательской деятельности, а также освещение вопросов социально-экономической, общественно-политической и культурной истории Крыма и мусульманского мира России в XIX-XX вв.



Конференцию открыли председатель Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя муфтий Эмирали хаджи Аблаев и депутат Государственной думы Руслан Исмаилович Бальбек.



В рамках конференции Рушан хазрат Аббясов передал слова приветствия от имени Духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина.



"Сегодня, когда мы отдаем дань памяти Исмаила бея Гаспринского, оцениваем его наследие с позиции россиян-мусульман XXI века, мы должны отметить, что по милости Всевышнего Аллаха, Гаспринскому суждено было не только выработать, сформулировать принципы развития "русского мусульманства", как он сам его называл, но посчастливилось внести огромный практический вклад в воплощение своих идеалов и воззрений других выдающихся реформаторов того времени. Исмаил бей застал расцвет джадидизма, пробуждения и просвещения тюрков-мусульман России, был свидетелем того, какие прекрасные плоды приносят его труды и в этом также проявилась великая Милость Аллаха по отношению к подвижнику прогресса мусульманских народов России", - говорится в приветственном слове.



"Также исключительно важным является убеждение Гаспринского о том, что государство должно заботиться о системе конфессионального образования своих мусульман, так как речь идет о просвещении и интеграции, патриотическом воспитании многих миллионов людей, что, в конечном счете, имеет прямое отношение к вопросам национальной безопасности и обеспечению гармоничного развития всех частей общества. Сегодня мы являемся свидетелями того, как воплощается в жизнь эта мысль великого просветителя и вновь убеждаемся в его правоте. Программа подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры Ислама, реализуемая на протяжении нескольких лет при прямом участии государства, доказала свою стратегическую правильность и необходимость", - передал первый зампред СМР и ДУМРФ слова муфтия шейха Равиля Гайнутдина.



Организаторами конференции выступают Совет министров РК, Духовное управление мусульман полуострова, ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник», мемориальный музей Исмаила Гаспринского, ГБУ РК «Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия» и Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования.

Пресс-служба СМР