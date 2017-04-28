Россия призывает прекратить политические игры вокруг химического досье Сирии

Россия призывает международное сообщество прекратить политические игры вокруг химического досье Сирии и поддержать объективное расследование возможного применения химоружия в Хан-Шейхуне 4 апреля. Об этом заявили в четверг в МИД РФ.

"Вновь призываем прекратить недостойные "политические игры" вокруг сирийского химического досье и предпринять шаги, на которых вот уже три недели настаивает Россия: направить непосредственно в Хан-Шейхун и на "Шайрат" группу специалистов, которая включала бы также представителей стран, не ослепленных ненавистью к законному правительству Сирии", - отметили в российском дипведомстве, как передает ТАСС.

"Единственной реальной возможностью установить истину стало бы направление в Хан-Шейхун и на авиабазу "Шайрат", где якобы находился примененный в Хан-Шейхуне зарин, миссии ОЗХО по установлению фактов для расследования на месте с использованием всех методик, предусмотренных в КЗХО (Конвенции по запрещению химического оружия - прим. ТАСС) и мандате этой миссии", - указали в российском дипведомстве.

IslamRF.Ru



