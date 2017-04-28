Исламский культурный центр откроется в Сочи в мае28.04.2017 16:20
Исламский культурный центр откроется в Сочи в мае. Об этом сообщил муфтий Адыгеи и Кубани Аскарбий Карданов.
«Открытие Исламского культурного центра, возведение которого велось на средства верующих последние полтора года, станет объединяющим фактором во взаимоотношениях верующих мусульман Юга России. Здесь они смогут обрести знания и духовное единение, поскольку главной целью центра является культурно-просветительская деятельность», - рассказал Аскарбий Карданов.
Как сообщает SMnews, центр представляет собой трехуровневое здание, которое будет вмещать около тысячи посетителей. Помимо двух молельных залов для мужчин и одного для женщин здесь также разместятся классы для обучения основам Ислама.
По словам муфтия, для мусульман Кубани открытие центра станет по-настоящему знаковым событием. Сегодня на всей территории Краснодарского края с многомиллионным населением действует всего лишь семь мечетей.
В столице региона - Краснодаре - до сих пор нет ни мечети, ни молельной комнаты, в которых мусульмане города могли бы совершать молитвы, и они вынуждены приезжать в мечети близлежащих населенных пунктов Адыгеи. Это большая проблема, и руководство Духовного управления мусульман Адыгеи и Кубани рассчитывает, что ситуация изменится.
«Проблема будет рассмотрена в рамках просветительского форума на тему «Исламский культурный центр в Сочи как научно-учебное пространство», который состоится в рамках открытия центра. Мероприятие объединит мусульманских духовных лидеров Северного Кавказа, представителей Президента России, властей Краснодарского края. Рассчитываем, что решение вопроса будет найдено», - отметил Аскарбий Карданов.
IslamRF.Ru