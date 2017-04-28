Исламский культурный центр откроется в Сочи в мае

Исламский культурный центр откроется в Сочи в мае. Об этом сообщил муфтий Адыгеи и Кубани Аскарбий Карданов.

«Открытие Исламского культурного центра, возведение которого велось на средства верующих последние полтора года, станет объединяющим фактором во взаимоотношениях верующих мусульман Юга России. Здесь они смогут обрести знания и духовное единение, поскольку главной целью центра является культурно-просветительская деятельность», - рассказал Аскарбий Карданов.





Как сообщает SMnews, центр представляет собой трехуровневое здание, которое будет вмещать около тысячи посетителей. Помимо двух молельных залов для мужчин и одного для женщин здесь также разместятся классы для обучения основам Ислама.





По словам муфтия, для мусульман Кубани открытие центра станет по-настоящему знаковым событием. Сегодня на всей территории Краснодарского края с многомиллионным населением действует всего лишь семь мечетей.



В столице региона - Краснодаре - до сих пор нет ни мечети, ни молельной комнаты, в которых мусульмане города могли бы совершать молитвы, и они вынуждены приезжать в мечети близлежащих населенных пунктов Адыгеи. Это большая проблема, и руководство Духовного управления мусульман Адыгеи и Кубани рассчитывает, что ситуация изменится.





«Проблема будет рассмотрена в рамках просветительского форума на тему «Исламский культурный центр в Сочи как научно-учебное пространство», который состоится в рамках открытия центра. Мероприятие объединит мусульманских духовных лидеров Северного Кавказа, представителей Президента России, властей Краснодарского края. Рассчитываем, что решение вопроса будет найдено», - отметил Аскарбий Карданов.

IslamRF.Ru