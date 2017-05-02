Владимир Путин вручил Минтимеру Шаймиеву золотую звезду «Герой Труда Российской Федерации»

28 апреля в Московском Кремле прошла церемония вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации» пятерым гражданам страны за особые заслуги перед государством и народом, в числе которых Первый Президент Республики Татарстан, Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель Попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин перед вручением дал оценку заслугам каждого из награждаемых граждан.

«Имя Минтимера Шариповича Шаймиева прочно связано с развитием и укреплением Российской государственности. И в том, что Россия выстояла на крутом историческом переломе, сберегла суверенитет и единство своего многонационального народа, стала мощной, открытой миру державой, есть и его личная большая заслуга. Неоценим вклад Минтимера Шариповича в развитие и Татарстана - одного из самых успешных и динамичных регионов нашей страны, а также в сохранение культурного наследия России, возрождение таких духовных и исторических центров как Свияжск и Болгар», - сказал он о Минтимере Шаймиеве.

В своем ответном слове Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев выразил благодарность Главе государства и отметил: «В эти дни мы получаем очень много прекрасных поздравлений, идущих от сердца, со всех концов нашей страны и из-за её пределов. Это многому нас обязывает. Нам приходилось трудиться в судьбоносные годы становления новой Российской Федерации. Сегодня я хочу от имени татарстанцев и лично от себя, отдавая дань его светлой памяти, выразить огромную благодарность Борису Николаевичу Ельцину, также членам Правительства Российской Федерации, всем тем, кто тогда решал непростые задачи. И в последующем уже долгие годы работали с Вами, Владимир Владимирович. В процессе выстраивания новой России многие наши действия и предложения звучали по-новому, возможно, неадекватно даже по тем временам, поэтому благодарю Вас особенно за терпение и понимание наших устремлений. В конечном счете жизнь показывает, что мы были на правильном пути».

Минтимер Шаймиев также сообщил, что прошедший неделю назад III съезд народов Татарстана, с участием 700 делегатов – представителей 60 народов, высоко оценил и поддержал политику страны, проводимую под руководством Владимира Путина. «Она принесла мир, спокойствие и дружбу между людьми всех национальностей и конфессий. Это огромное богатство и достояние», - подчеркнул он. Он также отметил созидательное развитие Республики Татарстан и результативную работу руководства республики.

«Мы все прекрасно знаем историю России. Когда есть попытки в какой-либо форме надавить на нас извне, будь то санкции или что-то иное, с особой силой проявляются чувства единения и собственного достоинства наших народов. Они становятся более сплоченными, начинают по-особому поддерживать власть, потому что это наша земля, наша Родина и наша страна. Я всегда говорил - и имею на это право, так как долго был у власти - со слабыми нервами и без любви к людям и народу во власть не ходят. От всех нас и от татарстанцев Вам огромное спасибо за эту, не хочется говорить в торжественный день, ношу. Но это миссия нынешнего руководителя государства. Россия не может быть слабой. Это показывает вся история нашего государства. Хочется сказать: так держать, мы сильны и обречены на успех. Спасибо за всё, за поддержку и за эту деятельность. Мы с вами!», – завершил свою речь Минтимер Шаймиев.

«Золотая Звезда Героя Труда России ко многому обязывает, - отметил Минтимер Шаймиев при беседе с журналистами после церемонии, - я - человек необделенный государственными наградами высших степеней, но для меня все же было неожиданно. Я оцениваю эту высокую награду как уважение Президента Российской Федерации к нашему многонациональному народу Татарстана, его истории, как оценку современного развития Татарстана, признание заслуг нынешнего Президента Рустама Минниханова».



Пресс-служба Президента РТ, Пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ



