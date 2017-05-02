Показ мусульманской одежды прошел в Екатеринбурге

В начале весны 18-летняя дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат презентовала коллекцию вечерних платьев. На частных самолетах в Грозный слетелся весь столичный бомонд, в образе мусульманок предстали Ольга Бузова, Яна Рудковская, Алена Водонаева и другие светские львицы. Мусульманская мода добралась и до столицы Урала — на днях в Центре Международной Торговли прошел показ «скромной и женственной одежды».

На подиуме девушки в ярких платьях в пол и платках, в которых спрятаны волосы. «Я не согласна с тем, что нужно надевать черное, — говорит дизайнер Светлана Габдулхакова, — На мой взгляд, сейчас надо одеваться более ярко, чтобы ни в коем случае не подумали, что мы какие-то террористы».

Модное дефиле прерывается лекцией о семейном счастье. Дизайнеры и журналисты рассказают слушательницам о том, как быть скромными и женственными одновременно.

К примеру, дизайнер Римма Алямова делится секретами семейной жизни, основой которых стал тезис «нужно быть интересной для своего мужчины».

— Обратите внимание на ваши профили в социальных сетях, это ваше лицо. Не должно быть никаких вульгарных фотографий, нужно уметь себя правильно преподнести. Неправильно наряжаться на улицы, надо быть красивой дома, — говорит она.

Хотя модели демонстрируют обратное — они выходят на импровизированный подиум в нарядных платьях и платках. Девушки смело дефилируют перед немногочисленными зрителями и каждый раз срывают аплодисменты.

— Самое главное — это душа, поведение и стремление к вере. Внешность, конечно, имеет значение, но внутреннее содержимое — основа всего, — делится дизайнер Светлана Габдулхакова. — Обязательно нужно прикрывать шею и ноги.

— У меня неделя ушла на то, чтобы визуально это смотрелось хорошо, — добавила она.

Цветовая палитра здесь и, правда, многообразная — преобладает голубой и синий цвет, но выбрать одежду можно на любой вкус. Главное, чтобы цвета и ткани друг с другом сочетались. Ну и важно правильно подобрать платок к платью. По словам Светланы, это целое искусство.

В конечном итоге, мы пришли к выводу, что одежду, созданную для мусульманок может носить любая представительница прекрасного пола.

— В большинстве своем ко мне приходят с заказами русские девочки, — подытожила Светлана, — так что такая мода подходит абсолютно всем.

IslamRF.Ru по материалам momenty.org