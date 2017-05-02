В Севастополе завершилась конференция, посвященная И.Гаспринскому В Севастополе завершила свою работу Международная научно-практическая конференция «Просветительская деятельность Исмаила Гаспринского и мусульманский мир России», в которой приняли участие государственные и общественные деятели, ученые, исследователи, духовные лица, преподаватели вузов, сотрудники музейных и библиотечных учреждений из России, Республики Узбекистан, Турции и Эстонии. После принятия итоговой Резолюции конференции, муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев поблагодарил участников за плодотворную работу. «Было сказано много правильных слов, прозвучало много интересно информации, и если хотя бы половину из сказанного мы сумеем претворить в жизнь, это будет большим успехом. Мы всегда готовы вместе с научным сообществом претворять в жизнь те мысли, которые были озвучены. Мы не будем совершать ошибки тех духовных лиц, которые были современниками Гаспринского, мы будем вместе с нашими учеными строить светлое будущее и воспитывать новое поколении», - сказал муфтий Крыма. В завершении конференции участники и организаторы форума сделали коллективное фото. Пресс-центр ЦРО ДУМ Крыма Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">02.05.2017 15:50</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41883.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>В Севастополе завершилась конференция, посвященная И.Гаспринскому</strong><p style="font-size:95%">В Севастополе завершила свою работу Международная научно-практическая конференция «Просветительская деятельность Исмаила Гаспринского и мусульманский мир России», в которой приняли участие государственные и общественные деятели, ученые, исследователи, духовные лица, преподаватели вузов, сотрудники музейных и библиотечных учреждений из России, Республики Узбекистан, Турции и Эстонии. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41883" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 02.05.2017 15:50

В Севастополе завершилась конференция, посвященная И.Гаспринскому В Севастополе завершила свою работу Международная научно-практическая конференция «Просветительская деятельность Исмаила Гаспринского и мусульманский мир России», в которой приняли участие государственные и общественные деятели, ученые, исследователи, духовные лица, преподаватели вузов, сотрудники музейных и библиотечных учреждений из России, Республики Узбекистан, Турции и Эстонии. Читать дальше »»»

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