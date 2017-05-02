В Севастополе завершилась конференция, посвященная И.Гаспринскому02.05.2017 15:50
В Севастополе завершила свою работу Международная научно-практическая конференция «Просветительская деятельность Исмаила Гаспринского и мусульманский мир России», в которой приняли участие государственные и общественные деятели, ученые, исследователи, духовные лица, преподаватели вузов, сотрудники музейных и библиотечных учреждений из России, Республики Узбекистан, Турции и Эстонии.
После принятия итоговой Резолюции конференции, муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев поблагодарил участников за плодотворную работу.
«Было сказано много правильных слов, прозвучало много интересно информации, и если хотя бы половину из сказанного мы сумеем претворить в жизнь, это будет большим успехом. Мы всегда готовы вместе с научным сообществом претворять в жизнь те мысли, которые были озвучены. Мы не будем совершать ошибки тех духовных лиц, которые были современниками Гаспринского, мы будем вместе с нашими учеными строить светлое будущее и воспитывать новое поколении», - сказал муфтий Крыма.
В завершении конференции участники и организаторы форума сделали коллективное фото.
Пресс-центр ЦРО ДУМ Крыма