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Путин: режим перемирия в Сирии должен быть укреплен

02.05.2017 17:40

Задача России и других стран-гарантов перемирия в Сирии — создать условия для объединения общества и политического взаимодействия сторон, режим прекращения огня в этой стране должен быть укреплен, этим и займутся на переговорах в Астане, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

 

"Самое большое влияние на президента (Сирии Башара) Асада имеет сирийский народ. Он, совершенно очевидно, раздроблен, и внутри сирийского общества мы наблюдаем большие проблемы. Наша задача в том, чтобы создать условия для объединения, для прекращения боевых действий, для прекращения взаимного уничтожения, создание условий для политического взаимодействия всех противоборствующих сил", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

 

По его словам, первое условие — это прекращение огня, и Россия вместе со своими турецкими и иранскими партнерами смогла добиться этого в рамках процесса в Астане, передает РИА Новости.

 

"Мы считаем, что эта ситуация — режим прекращения огня — должен быть укреплен, и над этим как раз будут работать наши представители в Астане завтра и послезавтра вместе с сирийскими сторонами конфликта", — подчеркнул российский лидер.

 

Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 3-4 мая, встреча на уровне экспертов состоится уже 2 мая.

 

IslamRF.Ru

 

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