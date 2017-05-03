Путин и Эрдоган обсудят в Сочи двусторонние вопросы и пути урегулирования в Сирии

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - обсудят в Сочи урегулирование ситуации в Сирии, совместную борьбу с терроризмом, а также весь комплекс двусторонних отношений. Турецкий лидер будет находиться в РФ с рабочим визитом по приглашению своего российского коллеги.

"Лидеры обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся 10 марта в Москве шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня, - сообщила пресс-служба Кремля. - Предполагается также рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса".

Предыдущая встреча Путина и Эрдогана состоялась в марте в Москве, с начала текущего года лидеры также пять раз общались по телефону, пишет ТАСС.

Как ожидается, основной темой переговоров в Сочи будет сирийская проблематика, которая может оттеснить на второй план даже насущные вопросы торгово-экономического взаимодействия.

В заявлении канцелярии турецкого президента относительно визита так и указывается, что лидеры в числе региональных тем "планируют обсудить главным образом Сирию". Поездка Эрдогана в РФ заранее не была запланирована, можно сказать, что недавний анонс такого визита стал экстраординарным событием, которое свидетельствует о наличии особенной ситуации в сирийской теме, которую в экстренном порядке надо обсудить двум президентам.

16 апреля в Турции прошел референдум по вводящим президентскую форму правления поправкам в конституцию, на котором законодательные изменения поддержали 51,4% населения. Несмотря на минимальный перевес сторонников поправок, политические позиции Эрдогана укрепились, 21 мая он, как ожидается, снова станет еще и главой правящей партии.

Переговоры с Путиным пройдут до встречи Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом 16-17 мая, до саммита НАТО в Брюсселе и до международного экономического форума в Китае 14-15 мая. Эту поездку Эрдогана в Сочи можно оценивать как первый зарубежный визит после референдума, когда большое внимание уделяется именно тому, куда лидер едет в первую очередь. Это важный знак того, что Анкара хочет сначала обговорить сложную сирийскую тему именно с Москвой, а уже потом скорректировать свою позицию для Вашингтона и других мировых столиц.





IslamRF.Ru