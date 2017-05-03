Путин и Трамп обсудили перспективы координации действий в борьбе с терроризмом

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ряд актуальных вопросов сотрудничества, в том числе перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, обострившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсужден целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Как отметили в Кремле, условлено, в частности, "активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость". "Цель - создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. Имеется в виду, что министр иностранных дел России и госсекретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе", - подчеркивается в сообщении.

"Обстоятельно обсуждена опасная ситуация на Корейском полуострове. Владимир Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности. Условлено наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы", - отметили в Кремле.

Путин и Трамп "высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита Группы двадцати 7-8 июля в Гамбурге", говорится в сообщении. Лидеры двух государств к настоящему моменту еще не проводили личных встреч, но несколько раз беседовали по телефону.

Как подчеркнули в Кремле, беседа носила деловой и конструктивный характер.





IslamRF.Ru