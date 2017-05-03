18 апреля в Москве пройдет круглый стол, посвященный проблемам функционирования в России исламского банкинга

Институт фондового рынка и Московский исламский институт объявляют регистрацию на круглый стол, посвященный проблемам функционирования в России исламского банкинга и исламского (халяльного) бизнеса. Название круглого стола - «Исламский банкинг и исламские финансы: перспективы для России».

Мероприятие состоится 18 мая в 14 часов.

Место проведения круглого стола: площадка ФИНАМ по адресу: Москва, Настасьинский пер. 7 стр. 2 (Вход через УЦ «ФИНАМ»), в 5 минутах ходьбы от станций метро "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская".

Организаторы:

Институт фондового рынка и управления (ИФРУ);

Московский исламский институт (МИИ);

Национальный институт финансовых рынков и управления (НИФРУ).

Цели мероприятия:

- ознакомить с теоретическим базисом, перспективами и проблемами развития исламского банкинга и исламских финансовых институтов в России и мире;

- обозначить проблему отсутствия квалифицированных кадров в отрасли.

Участники: представители бизнес-сообщества, эксперты в области исламского банкинга и исламских финансов и исламоведы.

Вопросы к обсуждению:

1. Теоретический базис исламских финансов и исламского банкинга.

2. Практические наработки в сфере функционирования исламских финансовых нормативов в российской бизнес-среде.

3. Перспективы привлечения внутрироссийских исламских финансов в целях инвестирования и преумножения капитала.

4. Возможности работы в России с иностранными финансовыми и банковскими кругами, специализирующимися в сфере исламского банкинга.

5. Законодательные инициативы и перспективы регулирования исламского банкинга в России.

6. Подготовка кадров.

Ссылка на регистрацию на круглый стол: http://www.ifru.ru/9342/ (всех участников просят пройти регистрацию).