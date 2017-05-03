Путин: Россия и Турция настроены на укрепление двустороннего сотрудничества

Россия и Турция твердо настроены на укрепление двустороннего многопланового сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Турция является важным и перспективным партнером России. Некоторое время назад наши двусторонние отношения, известно, проходили испытания на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен. Мы возвращаемся к нормальному партнерству взаимодействия", — заявил Путин на пресс-конференции, как сообщает РИА Новости.

"Характерно, что наши страны твердо настроены на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества в соответствии с буквой и духом договора об основах двусторонних отношений, которому в конце мая исполняется 25 лет", — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что в ходе переговоров с участием членов правительств двух стран и глав ведущих энергетических компаний стороны подробно рассмотрели ход выполнения программы российско-турецкого сотрудничества на 2017-2020 годы.

Особое внимание, по словам Путина, было уделено взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов, также участники встречи коснулись возможности перевода взаимных расчетов на национальные валюты.

IslamRF.Ru