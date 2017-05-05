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Россия передала мирным жителям Сирии почти 17 тонн гуманитарной помощи

05.05.2017 10:08

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в САР раздали 16,8 тонны гуманитарной помощи жителям провинций Алеппо, Латакия и Эль-Кунейтра за сутки, сообщается в гуманитарном бюллетене центра.

 

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено четыре гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Латакия и Эль-Кунейтра… Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 16,8 тонны. За сутки гуманитарную помощь получили 5 тысяч 293 жителя", — говорится в документе, который приводит РИА Новости.

 

Также в бюллетене отмечается, что с помощью российской авиации в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,9 тонны продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.

 

IslamRF.Ru

 

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