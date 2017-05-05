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Лавров: группировка ДАИШ не сдается, но мы обязательно ее добьем

05.05.2017 15:08

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал "добить" ДАИШ, несмотря на то, террористы не хотят сдаваться.

 

"Они действуют на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но пока не хотят сдаваться, но мы обязательно ее (ИГ) добьем", - сказал он  в эфире телеканала "Мир", как передает ТАСС.

 

По словам Лаврова, ДАИШ стала также проявлять активность в Афганистане, особенно в северных районах страны, которые сопряжены с соседями и союзниками России. 

 

Полтора года назад президент Владимир Путин, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, напомнил министр, предложил западным партнерам создать единый фронт борьбы с терроризмом. "Несмотря на то, что коалиция в полной мере так и не была сформирована, предложение российского лидера остается в силе", - сказал Лавров.

 

По его словам, накануне в Магаданской области ФСБ задержала предполагаемого сторонника ДАИШ. "Задержанный оказался жителем Магадана. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма", - заметил глава МИД РФ. 



IslamRF.Ru

 

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