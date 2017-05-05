Путин обсудил с Совбезом тему зон деэскалации в Сирии и итоги встреч с Меркель и Эрдоганом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы сирийского урегулирования в контексте достигнутого соглашения о создании зон деэскалации, результаты своих переговоров с канцлером ФРГ и президентом Турции, а также ход подготовки ко Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе совещания президент проинформировал участников о состоявшихся на этой неделе переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - отметили в пресс-службе. Эти переговоры Путин провел соответственно 2 и 3 мая в Сочи, сообщает ТАСС.

"Состоялся также подробный обмен мнениями по теме сирийского урегулирования в свете достигнутой накануне в Астане договоренности о введении зон деэскалации", - сообщили в Кремле.

Россия, Турция и Иран подписали в Астане меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Как заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, такие зоны создаются "на период шесть месяцев с возможностью автоматического продления" на такой же срок. По его словам, подписанный меморандум предполагает прекращение боевых действий в обозначенных районах с 6 мая

На сегодняшнем совещании также обсуждались "текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, включая тему подготовки к предстоящему Дню Победы".

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.





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