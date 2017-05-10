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Касимовские мусульмане провели молебен, посвященный Дню Победы

10.05.2017 09:32

В канун празднования 9 мая в исторической Ханской мечети в г. Касимов состоялся молебен посвященный Дню Победы. Молебен провел  председатель МРОМ г. Касимова М.А.Кураев.

 

Необходимо отметить, что 3 мая по инициативе МРОМ совместно  с городской администрацией Касимова. была проведена уборка территории вокруг Ханской мечети и текие Шах-Али хана. Напомним, что и Ханская мечеть и текие являются объектами культурного наследия федерального значения. 

 

Для касимовских татар-мусульман День Победы всегда был одной из главных знаменательных дат. Поминальные молитвы по погибшим воинам–мусульманам ежегодно проводятся ко Дню Победы, отмечает пресс-служба ДУМ РФ.

 

Известно, что в годы войны колхозники татарского колхоза «Красная звезда», располагавшегося  на территории Касимовского района, в письме на имя И.В. Сталина сообщали, что ими собраны денежные средства на покупку самолёта. В ответ им была отправлена благодарственная телеграмма от Сталина.

 

IslamRF.Ru

 

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