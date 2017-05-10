Путин обсудил с СБ РФ отношения с США, а также Сирию

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы российско-американских отношений, ход урегулирования в Сирии, а также проблемы внутрироссийской повестки дня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В контексте запланированных на сегодня контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами на совещании затрагивалась тема двусторонних российско-американских отношений", - сообщил Песков.

Как ранее сообщили в МИД РФ, Лавров, который прибыл в США с трехдневным визитом, проведет 10 мая в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Министра также примет президент США Дональд Трамп. После этого Лавров направится на Аляску, где 11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета.

Как сообщает ТАСС, формат контактов Лаврова в Вашингтоне повторяет график встреч Тиллерсона в Москве 12 апреля. Тогда американский дипломат провел переговоры с главой МИД, а затем их обоих принял президент РФ.





IslamRF.Ru