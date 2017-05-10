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Детский квест пройдет в Культурно-просветительском и досуговом центре Москвы

10.05.2017 16:13

14 мая в Культурно-просветительском и досуговом центре ДУМ Москвы «Дар» пройдёт интеллектуально-развлекательная игра для детей от 3 до 14 лет — квест #коридор.

 

Игра затронет вопросы единства, умения работать в команде, ценности времени. Тема квеста — спасение мальчика, чрезмерно увлекшимся интернетом и попавшего  в плен виртуальной игры.

 

Участники окажутся в совершенно незнакомой для них атмосфере виртуального мира — таинственной и загадочной, выбраться из которой им помогут смекалка и знания.

 

Цель игры — пройти все испытания за 60 минут.  Пока дети будут выручать попавшего в беду мальчика, их родители смогут познакомиться с КПДЦ «Дар», послушать интересную лекцию и поделиться впечатлениями за чаем.

 

Купить билет и узнать время сеансов можно по ссылке или по телефонам: 8 (495) 740-95-93, 8 (925) 740-05-53.

 

Пресс-служба ДУМ Москвы

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