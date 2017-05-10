Детский квест пройдет в Культурно-просветительском и досуговом центре Москвы

14 мая в Культурно-просветительском и досуговом центре ДУМ Москвы «Дар» пройдёт интеллектуально-развлекательная игра для детей от 3 до 14 лет — квест #коридор.

Игра затронет вопросы единства, умения работать в команде, ценности времени. Тема квеста — спасение мальчика, чрезмерно увлекшимся интернетом и попавшего в плен виртуальной игры.

Участники окажутся в совершенно незнакомой для них атмосфере виртуального мира — таинственной и загадочной, выбраться из которой им помогут смекалка и знания.

Цель игры — пройти все испытания за 60 минут. Пока дети будут выручать попавшего в беду мальчика, их родители смогут познакомиться с КПДЦ «Дар», послушать интересную лекцию и поделиться впечатлениями за чаем.

Купить билет и узнать время сеансов можно по ссылке или по телефонам: 8 (495) 740-95-93, 8 (925) 740-05-53.

Пресс-служба ДУМ Москвы