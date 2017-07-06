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Путин внес в Госдуму протокол к соглашению о размещении авиагруппы в Сирии

06.07.2017 10:47

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению между Россией и Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР, следует из базы документов нижней палаты.

 

Протокол был подписан 18 января в Дамаске, отмечает РИА Новости.

 

Ранее сообщалось, что положениями протокола регулируются вопросы размещения российской авиационной группы ВС РФ, ее движимого и недвижимого имущества на территории Сирии, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования.

 

Кроме того, протоколом уточняется статус личного состава российской авиационной группы, членов семей личного состава, а также компетентных органов российской стороны.



IslamRF.Ru

 

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