В Пензе открывается культурно-просветительский центр мусульманской молодежи

30 июня 2017 года в правительстве Пензенской области состоялось очередное заседание совета при губернаторе по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями. На форум были приглашены представители Духовного управления мусульман Пензенской области во главе с Ислям-хазратом Дашкиным.

Собрание открыл глава региона Иван Белозерцев. По словам губернатора, впереди большое событие - Всероссийский сабантуй, который пройдет 22 июля в селе Средняя Елюзань Городищенского района. «Это грандиозное мероприятие, которое мы должны достойно организовать. Мы должны показать гостям, как дружно мы живем с представителями различных религий и культур», - отметил Иван Белозерцев.

Также он подчеркнул, что тревожит ситуация, связанная с деятельностью молодежных экстремистских организаций. «Мы заинтересованы в том, чтобы на Пензенской земле, в нашем доме, были мир и порядок. Отдельные личности, к сожалению, поддаются негативному влиянию и проявляют интерес к этой сфере. А она очень негативная и несет беду», - выразил свою позицию губернатор.

В свою очередь, муфтий Ислям-хазрат Дашкин подчеркнул необходимость сохранить целостность общества: «За многие годы совместного проживания представителей разных национальностей и вероисповедания на Сурской земле еще не было случаев проявления агрессивной ксенофобии и экстремизма, поэтому для простых граждан это всего лишь несуществующие страшилки. Я уверен, что темы, рассматриваемые на этом мероприятии, имеют большую ценность для гармоничного и мирного развития нашего многополярного общества. Желаю всем вам, чтобы принятые сегодня решения и выводы позволили предотвратить непонимание и разлад в обществе».

Ислям-хазрат особо выделил, что наша цель - это сохранение целостности общества. Все мы плывем на одном корабле, и, если кто-то пробьет на нем брешь, ко дну пойдет все судно. Поэтому любые возникающие в нашей общественной жизни проблемы должны решаться сообща. Считаю, что в современном мире развитие религиозного просвещения необходимо рассматривать через призму культурного наследия. Потому что религиозные знания тесно переплетены с культурой и традициями народа и самой религии. Это богатый, самобытный мир, приобщение, к истокам которого рождает доброе и дружеское отношение к представителям других народов и религий.

«Если обратиться к истории развития ислама в Пензе, то можно привести много известных имен имамов, учителей и благотворителей, благодаря усилиям которых мусульмане являются неотъемлемой частью нашего мультикультурного общества, его истинными патриотами. Именно из истории развития мусульманского сообщества города Пензы мы видим тесную связь между мечетью, медресе и культпросвет центром (при усадьбеТенишевых) в религиозном просвещении через приобщение к культуре своего народа и ислама»,- отметил муфтий.

Ислям-хазрат сообщил губернатору, что при поддержке ДУМ мусульманская молодежь учредила культурно-просветительский центр имени Хабиб Джамал Тенишевой, он расположился на улице Урицкого, 6, в Пензе. И сейчас в здание ведутся ремонтные работы.

«Официальное открытие будем согласовывать с Вами и надеемся на Вашу дальнейшую поддержку»,- обратился с просьбой муфтий к Ивану Александровичу Белозерцеву.

По словам Ислям-хазрата Дашкина, именно изучение своих религиозных обязанностей, нравственности и этики Ислама наряду с приобщением к богатому культурному наследию наших предков и приведет к воспитанию высоконравственного верующего, способного иметь правильные ориентиры и приоритеты в жизни, любящего и уважающего свою страну и малую родину, мусульманина, который чувствует себя неотъемлемой частью нашего общества, не считает себя униженным, чуждым и ущемленным в правах.

Пресс-служба ДУМПО