Уполномоченные по правам человека в РФ и Турции встретились в стенах Московской Соборной мечети

Московскую Соборную мечеть посетила делегация, состоящая из Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и Турецкой Республики. Встречал высоких гостей заместитель председателя Совета муфтиев России, член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Харис-хазрат Саубянов.

В состав делегаций со стороны России вошли Москалькова Татьяна Николаевна – уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Соловьев Иван Николаевич – врио управляющего делами аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Симонян Кристина Владиславовна - начальник отдела по взаимодействию со СМИ аппарата уполномоченного, Гончаренко Ольга Константиновна - советник отдела международных отношений аппарата уполномоченного. Турецкую сторону представляли Шереф Малкоч - главный омбудсман Турецкой Республики, Мустафа Озияр - омбудсман, Ибрагим Килинч - генеральный секретарь, Вейсел Сирин - руководитель секретариата, Али Озтюрк - журналист, Илья Горшков – переводчик.

В ходе встречи Харис хазрат Саубянов передал слова приветствия от имени председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

Он напомнил, что в сентябре 2015 состоялось торжественное открытие Московской соборной мечети при участии и личной поддержки президента Турции Реджепа Эрдогана.

"С Турцией нас связывают крепкие узы и сотрудничество, которое охватывает самые разные сферы деятельности. Это и благотворительность, и научная деятельность, книгопечатание, и воссоздание исламской инфраструктуры: мечетей, медресе, вакуфных объектов. Так, в начале мая председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин совместно с председателем Управления по делам религии Турции Мехметом Гермезом приняли участие в торжественной церемонии открытия Мемориальной мечети в Костроме. Примечательно, что ни с одной другой страной арабо-мусульманского мира нас не связывают добрые братские отношения, кроме как с Турцией", - подчеркнул заместитель главы СМР.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы, касающихся прав человека в двух государствах: России и Турецкой Республики. В завершении договорились о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии.

Пресс-служба СМР