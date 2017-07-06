  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Понедельник 10 Июль 2017 | 1433 х.
 

Муфтий Гайнутдин поздравил Президента Казахстана с днем рождения

06.07.2017 19:24

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин позравил Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева с днем рождения: 

 

Президенту Республики Казахстан,

 
Лидеру казахстанской нации
 
Назарбаеву Н.А.
 
 
 
Многоуважаемый Нурсултан Абишевич!
 
От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения и молитвенно желаю Вам доброго здравия на долгие годы, помощи Всевышнего в Вашем служении казахстанской нации и общечеловеческому делу достижения мира и взаимопонимания.
 
Народ Казахстана по праву наделил Вас титулом Елбасы − Лидера нации, ведь успехи казахстанского государства в экономике, социальной и культурной сферах, в международных отношениях бесспорны. Во множестве достижений и заслуг Казахстана последних лет мне особенно импонирует та важная роль, которую Астана взяла на себя в деле организации переговорного процесса по урегулированию ситуации в Сирии. Молю Всевышнего Аллаха о том, чтобы Астанинский процесс по Сирии, к запуску которого Вы приложили свои личные усилия и проявили политическую дальновидность, продвигался к успеху, достигал поставленных целей и чтобы Всемилостивый Аллах принял труды и усилия всех миротворцев, причастных к Астанинскому процессу и воздал благом в обоих мирах.
 
В этой связи, от лица российских мусульман позвольте поблагодарить Вас, Нурсултан Абишевич, за Вашу неизменную позицию в пользу мира, диалога, сотрудничества и пожелать Вам успехов в Ваших благородных начинаниях.
 
С уважением и добрыми молитвами,
 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
 
председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации,
 
председатель Совета муфтиев России,
 
член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ
Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42318/">ISLAMRF.RU: Муфтий Гайнутдин поздравил Президента Казахстана с днем рождения</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    