Муфтий Гайнутдин поздравил Президента Казахстана с днем рождения

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин позравил Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева с днем рождения:

Президенту Республики Казахстан,

Лидеру казахстанской нации

Назарбаеву Н.А.

Многоуважаемый Нурсултан Абишевич!

От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения и молитвенно желаю Вам доброго здравия на долгие годы, помощи Всевышнего в Вашем служении казахстанской нации и общечеловеческому делу достижения мира и взаимопонимания.

Народ Казахстана по праву наделил Вас титулом Елбасы − Лидера нации, ведь успехи казахстанского государства в экономике, социальной и культурной сферах, в международных отношениях бесспорны. Во множестве достижений и заслуг Казахстана последних лет мне особенно импонирует та важная роль, которую Астана взяла на себя в деле организации переговорного процесса по урегулированию ситуации в Сирии. Молю Всевышнего Аллаха о том, чтобы Астанинский процесс по Сирии, к запуску которого Вы приложили свои личные усилия и проявили политическую дальновидность, продвигался к успеху, достигал поставленных целей и чтобы Всемилостивый Аллах принял труды и усилия всех миротворцев, причастных к Астанинскому процессу и воздал благом в обоих мирах.

В этой связи, от лица российских мусульман позвольте поблагодарить Вас, Нурсултан Абишевич, за Вашу неизменную позицию в пользу мира, диалога, сотрудничества и пожелать Вам успехов в Ваших благородных начинаниях.

С уважением и добрыми молитвами,

муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации,

председатель Совета муфтиев России,

член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ