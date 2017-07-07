  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Понедельник 10 Июль 2017 | 1433 х.
 

Россия начала поставки охлажденной баранины в Иран

07.07.2017 17:47

Россия приступила к поставкам охлажденной баранины в Иран. Первая партия была отгружена 5 июля, говорится в сообщении Россельхознадзора.

 

"Согласно требованиям иранской стороны убой мелкого рогатого скота производится под контролем ветеринарных специалистов компетентного ведомства Ирана, а также представителей специализированного органа по сертификации "Халяль", - отмечается в пресс-релизе службы, как передает ТАСС.

 

Иран открыл рынок охлажденной говядины и баранины для российских поставщиков в марте этого года. Россельхознадзор, в свою очередь, разрешил ряду предприятий Ирана поставлять молочную продукцию в Россию.



IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42326/">ISLAMRF.RU: Россия начала поставки охлажденной баранины в Иран </a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    