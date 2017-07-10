В Москве подписан меморандум между Советом муфтиев России и Исламским университетом имени Султана Шарифа Али

В Москве состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Советом муфтиев России и Исламским университетом имени Султана Шарифа Али (Бруней Даруссалам). Со стороны Совета муфтиев России по благословению Духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина документ подписал первый зампред СМР и зампред ДУМ РФ по международным делам Рушан хазрат Аббясов. Со стороны университета меморандум был подписан ректором доктором Хаджи Норарфаном бин Хаджи Зайналом.

Во встрече также приняли участие руководитель отдела международных связей университета Адам Саммали, руководитель Международного департамента Совета муфтиев России Ильдар хазрат Галеев и сотрудники департамента.



Согласно документу, стороны договорились сотрудничать в сфере образования и донесения истинных исламских ценностей. "Стороны обязаны стремиться устанавливать, продвигать и развивать непосредственное сотрудничество в области исследовательских, образовательных и обучающих программ, представляющих взаимный интерес, в соответствии с положениями данного Меморандума, а также законами, правилами, нормативно-правовыми актами и государственной политикой, действующими по состоянию на соответствующий момент в стране любой из Сторон", - говорится в меморандуме.



В рамках встречи Рушан хазрат Аббясов передал слова приветствия от имени главы СМР и ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина и рассказал о жизнедеятельности мусульман страны, в частности об учебных заведениях, таких как Московский исламский институт, Российский исламский университет (Казань, Татарстан), Исламский колледж Московской области.



В ходе встречи первый зампред СМР и ДУМР Ф Рушан хазрат Аббясов также подробно рассказал об исламе в России, положении мусульман в Российской Федерации, системе исламского образования, исламским вузах страны.



Со своей стороны ректор УНИССА рассказал о струткуре Высшего Исламского учебного заведения Государства Бруней. "В нашем исламском Вузе есть пять факультетов, включающих исламское право, исламский банкинг, основы исламского мировоззрения "усуль ад дин", факультет арабского языка и литературы. В университете, помимо граждан Брунея, учатся иностранные студенты, представляющие более 35 стран. Мы были бы рады видеть в рядах наших студентов и российских граждан. Примечательно, что преподавание в стенах нашего вуза ведётся на арабском и английском языках. Студентов, набравших высокие баллы на экзаменах, мы за свой счёт направляем в международные образовательные центры как в арабских странах, так и в Европе", - подчеркнул доктор Хаджи Норарфан бин Хаджи Зайнал.



В свою очередь, Рушан хазрат Аббясов напомнил, что Бруней и Совет муфтиев России связывают давние отношения. По его словам, несколько лет назад делегация Совета муфтиев России посещала Бруней Даруссалам с рабочим визитом, а в 2015 году участник из этой страны завоевал первое место в Московском международном конкурсе чтецов Корана.



Примечательно, что визит столь высокопоставленной брунейской делегации стал возможным благодаря непосредственному участию российской дипломатической миссии во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Государстве Бруней Владлену Семиволосу.



В завершении встречи стороны договорились о сотрудничестве в научной сфере и студенческому обмену.

Пресс-служба СМР