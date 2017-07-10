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Путин и Эрдоган обсудили темы Сирии и «Турецкого потока» на полях саммита G20

10.07.2017 10:14

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге обсудили вопросы Сирии, АЭС "Аккую" и "Турецкого потока", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 

"Подробно сверили часы по реализации "Турецкого потока", поговорили по проекту возведения атомной электростанции в Аккую, состоялся отдельный разговор с глазу на глаз по Сирии", - сказал он журналистам в субботу.

 

На вопрос о том, известно ли о дальнейших планируемых контактах двух президентов, Песков ответил отрицательно, отметив, тем не менее, что между РФ и Турцией идет интенсивное общение на различных уровнях.

 

Как отмечает "Интерфакс", саммит G20 проходил в германском Гамбурге 7-8 июля.

 

IslamRF.Ru

 

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