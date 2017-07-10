РФ и Саудовская Аравия подписали предварительный оружейный договор на 3,5 млрд долларов

Россия и Саудовская Аравия подписали предварительный договор в сфере военно-технического сотрудничества на сумму ,5 млрд. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Сейчас вот по новому кругу начали переговоры, заключили предварительный договор на ,5 млрд. Правда, саудовцы поставили условие, что контракт вступит в силу, если передадим им часть технологий и откроем производство на территории королевства. Думаем, чем можно поделиться. Самое простое - построить завод по выпуску стрелкового оружия, того же [концерна] "Калашникова", - сказал он.

Как передает ТАСС, Чемезов напомнил, что с Саудовской Аравией пять лет назад были подписаны контракты на млрд, но дальше намерений дело не пошло. "Ни на копейку Эр-Рияд ничего тогда не купил. Если называть вещи своими именами, саудовцы с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы ПВО С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие - танки и другую технику", - заявил он.





IslamRF.Ru