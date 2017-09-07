Дамир Мухетдинов назначен ректором Московского исламского института

1 сентября 2017 года единственный учредитель Московского исламского института - Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Российской Федерации в лице председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина подписал Указ о назначении первого зампреда ДУМ РФ Дамира Ваисовича Мухетдинова ректором МИИ в связи с переводом предыдущего ректора Д.З. Хайретдинова на основное место работы, на должность ранее занимаемую им по совместительству - заместителя председателя ДУМ РФ по вопросам образования, науки и культуры.

Напомним, что предыдущий ректор МИИ Дамир Зинюрович Хайретдинов был избран ректором МИУ (МИИ) 22 марта 2012 года на Конференции научно-педагогического состава Московского исламского университета. За годы его руководства МИИ получил лицензию на осуществление образовательной деятельности (2016 г.), Свидетельство о государственной аккредитации (2017г), были налажены стабильные партнерские отношения с ведущими российскими вузами, в числе которых МГУ и СПбГУ, успешно реализовывались проекты в рамках правительственной Программы подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама.

Мухетдинов Дамир Ваисович биографическая справка

Дамир Мухетдинов – первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, ответственный за связи ДУМ РФ с Правительством Москвы, имам-мухтасиб Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заместитель директора Центра арабистики и исламоведения ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, ответственный секретарь Международного мусульманского форума.

Родился 18 июля 1977 года в г. Горьком.

Среднее исламское образование получил в медресе «Нур аль-Ислам» в Республике Башкортостан (год окончания – 1995 г.), высшее образование – в Институте арабского языка Университета «Умм аль-Кура» в г. Мекке, Саудовская Аравия (год окончания – 1999 г.). В 2003 г. окончил факультет международных отношений Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В 2005 г. получил степень магистра. В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию по политологии.

С 2011 по наст. время – первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации.

C 2010 по 2012 гг. – спецпредставитель Совета муфтиев России по работе со странами СНГ.

С 2012 по 2014 гг. Указом Президента Российской Федерации утвержден членом Общественной Палаты РФ.

С 2015 г. по наст. время – заместитель директора Центра арабистики и исламоведения ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова.

С 2015 г. по наст. время – имам-мухтасиб Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С 2015 г. по наст. время – ответственный за связи ДУМ РФ с Правительством Москвы.

Автор и соавтор следующих книг: «Из прошлого религиозного мусульманского образования», «Всероссийские мусульманские съезды 1905–1906 гг.», «Хусаин Фаизханов: у истоков общественного движения мусульман-татар», «Азан над Волгой», «Общественное движение мусульман-татар: итоги и перспективы».

Ответственный редактор книг серий «Ханафитское наследие», «Ислам в Российской Федерации» и другихизданий, выпускаемых медиахолдингом «Медина». Главный редактор газеты «Медина аль-Ислам», журнала «Ислам в современном мире» и общероссийского мусульманского сайта «Ислам в Российской Федерации».

В 2009 г. награждён медалью Духовного управления мусульман Европейской части России «За заслуги».

В 2012 г. награждён медалью Духовного управления мусульман Европейской части России «За духовное единение».

В 2015 году Указом муфтия Гайнутдина награжден высшей наградой мусульман России Орденом Почета «Аль-Фахр».

В 2017 году Указом муфтия Гайнутдина награжден орденом мусульман России «За заслуги».

В 2016 году Указом президента В.В. Путина утвержден членом Общественной Палаты РФ.

Семейное положение – женат, воспитывает четверых сыновей.