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В начале октября планируется визит короля Саудовской Аравии в Россию

07.09.2017 10:41

Визит короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в Россию запланирован на начало октября, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ помощник президента РФ Юрий Ушаков.

 

"Планируется визит на начало октября", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

 

 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что такой визит готовится, пишет РИА Новости.


IslamRF.Ru

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