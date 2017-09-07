В начале октября планируется визит короля Саудовской Аравии в Россию
07.09.2017 10:41
Визит короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в Россию запланирован на начало октября, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Планируется визит на начало октября", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что такой визит готовится, пишет РИА Новости.
IslamRF.Ru
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07.09.2017 10:41
В начале октября планируется визит короля Саудовской Аравии в Россию
Визит короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в Россию запланирован на начало октября, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ помощник президента РФ Юрий Ушаков. Читать дальше »»»
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