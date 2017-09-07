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Власти Москвы отказали в проведении пикета в поддержку мусульман Мьянмы

07.09.2017 13:47

Мэрия Москвы отказала организаторам в проведении пикета в поддержку мусульман Мьянмы 8 сентября, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального административного округа в четверг.

 

Ранее представитель мэрии сообщил РИА Новости, что префектура ЦАО получила заявку на проведение данной акции, она находилась на рассмотрении. По информации СМИ, организаторы планировали провести пикет 8 сентября с 19.00 до 21.00 у посольства Мьянмы в Москве с количеством участников до 200 человек.

 

 

"По заявке отказано. Территория непригодна для такого количества участников", — рассказали в префектуре, как пишет РИА Новости.

 

 

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.

 

 

Мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков проживающих там рохинджа. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.


IslamRF.Ru

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