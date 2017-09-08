ВКС РФ уничтожили у Дейр-эз-Зора "министра войны" ДАИШ

Российская авиация в районе города Дейр-эз-Зор уничтожила командный пункт, узел связи и четырех влиятельных полевых командиров, в числе которых - "министр войны" ДАИШ (организация запрещена в России) Гулмурод Халимов, сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.

"В результате точного авиаудара российской авиации в районе города Дейр-эз-Зор уничтожен командный пункт, узел связи и около 40 боевиков ДАИШ", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

"По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков - четыре влиятельных полевых командира, включая "амира Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммад аш-Шимали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ДАИШ. Установлено также, что на совещании находился "министр войны" международной террористической группировки ДАИШ Гулмурод Халимов, который погиб от смертельного ранения", - сообщает Минобороны.

Халимов - бывший командир ОМОН МВД Таджикистана. По данным военного ведомства, в мае 2015 года вместе с шестью подчиненными он примкнул к ДАИШ. После ликвидации Абу Умара Аш-Шишани занял пост военного министра ДАИШ. В сентябре СМИ сообщало о назначении Халимова халифом (преемником) лидера ИГ Абу Бакр аль-Багдади.





Абу Мухаммад аш-Шимали (Тарад Мухамед Аль-Джабр) - гражданин Саудовской Аравии, эмир по финансовым вопросам ДАИШ, руководил логистикой боевиков, а также переброской завербованных новобранцев на тренировочные базы. "Организатор путей доставки боевиков ДАИШ через территорию Турции, европейских государств, страны северной Африки, Персидского залива и Австралии. Ряд европейских спецслужб считает его организатором терактов в Париже в ноябре 2015 года", - говорится в материалах Минобороны РФ.

IslamRF.Ru