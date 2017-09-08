Муфтий Гайнутдин встретился с мэром Москвы С. Собяниным

7 сентября состоялась встреча председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Темой обсуждения стали государственно-религиозные отношения в регионе, а также положение дел мусульман в столице. Духовный лидер мусульман России выразил благодарность мэру Собянину за помощь и участие правительства Москвы в проведении масштабных исламских религиозных социально значимых мероприятий, среди которых Курбан байрам, Ураза байрам, Мавлид ан-Набий и др. Столичный градоначальник в свою очередь выразил признательность муфтию шейху Равилю Гайнутдину за активную созидательную деятельность в деле распространения гуманистических ценностей традиционного Ислама.

Стороны зафиксировали высокую степень взаимодействия исламского сообщества столицы и городских властей и выразили надежду на его дальнейшее развитие.

Пресс-служба ДУМ РФ