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Муфтий Гайнутдин встретился с мэром Москвы С. Собяниным

08.09.2017 13:36

7 сентября состоялась встреча председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина с мэром Москвы Сергеем Собяниным. 

 

Темой обсуждения стали государственно-религиозные отношения в регионе, а также положение дел мусульман в столице. Духовный лидер мусульман России выразил благодарность мэру Собянину за помощь и участие правительства Москвы в проведении масштабных исламских религиозных социально значимых мероприятий, среди которых Курбан байрам, Ураза байрам, Мавлид ан-Набий и др. Столичный градоначальник в свою очередь выразил признательность муфтию шейху Равилю Гайнутдину за активную созидательную деятельность в деле распространения гуманистических ценностей традиционного Ислама. 

 
Стороны зафиксировали высокую степень взаимодействия исламского сообщества столицы и городских властей и выразили надежду на его дальнейшее развитие.

 

Пресс-служба ДУМ РФ

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