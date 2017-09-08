Главы МИД России и Франции обсудят в Москве ситуацию в Сирии и Ливии

Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудят в пятницу перспективы взаимодействия применительно к ситуации в Сирии, Ливии и на Украине. Как сообщили в МИД РФ, глава французского внешнеполитического ведомства прибудет в российскую столицу с визитом в развитие договоренностей, достигнутых 29 мая в ходе переговоров в Версале между президентами двух стран Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, и в продолжение состоявшихся 20 июня в Москве и 6 июля в Париже встреч министров иностранных дел.

На встрече будут затронуты актуальные международные темы, отметили в МИД РФ накануне визита, как сообщает ТАСС.

Как ожидается, особое внимание стороны уделят возможности взаимодействия двух государств применительно к ситуации в Сирии, Ливии и на Украине.

"Франция всегда была и остается важным партнером России, - подчеркнули в дипведомстве. - Наши страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН, и в этом качестве они несут особую ответственность за поддержание международной безопасности и стабильности. Совместные усилия двух государств способны существенно снизить напряженность как в европейских делах, так и в более глобальном плане, не говоря уже о многих региональных кризисах, в урегулирование которых так или иначе вовлечены Россия и Франция".





IslamRF.Ru