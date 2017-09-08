В Смольном обратились к мусульманам с призывом не выходить на митинги в защиту мусульман Мьянмы

В ходе встречи в Смольном с руководителями национально-культурных объединений и религиозных организаций было принято обращение к мусульманам Петербурга по поводу ситуации в Мьянме. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе комитета по межнациональным отношениям.

В обращении мусульман призывают не выходить на несанкционированные митинги в поддержку мусульман Мьянмы и не поддаваться на провокации. Отмечается, что призывы к таким действиям в последнее время распространяются в соцсетях.

«Первое, чем мы можем сегодня поддержать мусульман Мьянмы, — это сила молитвы. Призываем мусульман Петербурга молиться за всех притесненных и находящихся в трудном положении верующих братьев и сестер во всем мире», — говорится в обращении.

В Мьянме разгорается конфликт, вызванный религиозной враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. В Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку мусульман Мьянмы.

IslamRF.Ru