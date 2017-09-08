Чечня отправит гуманитарную помощь мусульманам Мьянмы

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил сенатора от республики Зияда Сабсаби в стихийный лагерь беженцев, расположенный в Бангладеше у границы с Мьянмой.

"7 сентября Зияд Сабсаби посетил Мьянму и встретился со старейшинами и местными властями", - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации главы Чечни. - "Сейчас решаются вопросы об оказании гуманитарной помощи беженцам".

В Чечне уже началась закупка продовольствия и одежды для беженцев в Мьянме. Гуманитарная помощь будет распределена в первых числах октября среди 10 тысяч детей и 5 тысяч взрослых. Также власти Чечни опровергли информацию о том, что группа чеченцев отправилась воевать в Мьянму.

IslamRF.Ru