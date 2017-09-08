  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Суббота 9 Сентябрь 2017 | 1433 х.
 

Чечня отправит гуманитарную помощь мусульманам Мьянмы

08.09.2017 16:35

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил сенатора от республики Зияда Сабсаби в стихийный лагерь беженцев, расположенный в Бангладеше у границы с Мьянмой.

 

"7 сентября Зияд Сабсаби посетил Мьянму и встретился со старейшинами и местными властями", - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации главы Чечни. - "Сейчас решаются вопросы об оказании гуманитарной помощи беженцам".

 

В Чечне уже началась закупка продовольствия и одежды для беженцев в Мьянме. Гуманитарная помощь будет распределена в первых числах октября среди 10 тысяч детей и 5 тысяч взрослых. Также власти Чечни опровергли информацию о том, что группа чеченцев отправилась воевать в Мьянму.

 

IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42403/">ISLAMRF.RU: Чечня отправит гуманитарную помощь мусульманам Мьянмы</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    