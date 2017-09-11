Публичные слушания по строительству новой мечети в Перми пройдут 28 сентября11.09.2017 11:56
Мэрия Перми назначила публичные слушания по строительству новой мечети в Перми на 28 сентября, сообщается в официальном бюллетене нормативных актов органов МСУ города.
Инициатором строительства мечети выступает региональное духовное управление мусульман Пермского края, заявление подано 11 июля. Религиозное сооружение планируется разместить на бульваре Гагарина, 74а (недалеко от остановки «Авторадио» и Южного кладбища, Свердловский район).
Сами публичные слушания пройдут в 17.00 28 сентября в актовом зале администрации Свердловского района (ул. Сибирская, 58), сообщает "ФедералПресс".
IslamRF.Ru