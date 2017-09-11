Публичные слушания по строительству новой мечети в Перми пройдут 28 сентября Мэрия Перми назначила публичные слушания по строительству новой мечети в Перми на 28 сентября, сообщается в официальном бюллетене нормативных актов органов МСУ города. Инициатором строительства мечети выступает региональное духовное управление мусульман Пермского края, заявление подано 11 июля. Религиозное сооружение планируется разместить на бульваре Гагарина, 74а (недалеко от остановки «Авторадио» и Южного кладбища, Свердловский район). Сами публичные слушания пройдут в 17.00 28 сентября в актовом зале администрации Свердловского района (ул. Сибирская, 58), сообщает "ФедералПресс". IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">11.09.2017 11:56</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/42406.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Публичные слушания по строительству новой мечети в Перми пройдут 28 сентября</strong><p style="font-size:95%">Мэрия Перми назначила публичные слушания по строительству новой мечети в Перми на 28 сентября, сообщается в официальном бюллетене нормативных актов органов МСУ города. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42406" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 11.09.2017 11:56

Публичные слушания по строительству новой мечети в Перми пройдут 28 сентября Мэрия Перми назначила публичные слушания по строительству новой мечети в Перми на 28 сентября, сообщается в официальном бюллетене нормативных актов органов МСУ города. Читать дальше »»»

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