Лавров обсудит в Иордании Сирию и другие региональные кризисы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с руководством Иордании. Амман станет финальной точкой второй части ближневосточного турне главы МИД РФ.

Лавров будет принят королем Абдаллой Вторым и встретится с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. На столе переговоров, прежде всего, сирийское досье в контексте функционирования там зон деэскалации, и другие региональные кризисы, пишет ТАСС.

Речь пойдет и о динамике двусторонних отношений. Лидеры России и Иордании - Владимир Путин и Абдалла Второй говорили по телефону 13 июля, в ходе беседы обсуждалась Сирия и борьба с терроризмом.

В Аммане главы дипведомств планируют провести инвентаризацию выполнения решений и договоренностей, согласованных ранее на высшем уровне. Помимо этого, стороны обменяются мнениями о дальнейших шагах по наращиванию двустороннего взаимодействия.





Россия и Иордания ведут регулярный диалог по сирийской тематике, с этого года активно работают в астанинском формате. На переговорах в Астане иорданская сторона в качестве наблюдателя изначально была представлена военными экспертами, затем подключились и дипломаты. Несмотря на некоторые различия в подходах по политическим аспектам урегулирования, в том числе с участием Иордании, в столице Казахстана удалось значительно продвинуться в формировании зон деэскалации в Сирии.

Как ранее заявлял спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, без Иордании и США сложно было бы создать зону деэскалации на юго-западе арабской республики, учитывая влияние этих стран на оппозиционные группировки в данном районе. В итоге с 9 июля соответствующая территория снижения напряженности заработала, а с 23 августа в Аммане функционирует Совместный мониторинговый центр.

На данный момент предстоит согласовать границы и силы контроля в зоне деэскалации в Идлибе, что станет главной темой астанинской конференции 14-15 сентября.

"По провинции Идлиб идут контакты между странами-гарантами и инициаторами астанинского процесса - Россией, Ираном и Турцией, в ходе которых серьезно уже продвинулись по согласованию параметров конфигурации и методов обеспечения безопасности относительно зоны деэскалации в провинции Идлиб, - заявил ранее Сергей Лавров. - Надеюсь, что в ближайшее время мы услышим уже более конкретные новости".

Астанинский процесс взаимодополняет и женевский формат в плане перспектив завязывания диалога между правительством Сирии и оппозицией. "Очень важным элементом этой концепции зон деэскалации и программы по их созданию является завязывание диалога через комитеты по национальному примирению, - отметил министр 10 сентября в Джидде. - Внутри этих зон есть интерес к созданию таких комитетов для того, чтобы начинать разговаривать с правительством. Это будет очень важным дополнением к усилиям, которые предпринимаются в Женеве по обеспечению прямого диалога за столом переговоров под эгидой ООН".

Москва поддерживает усилия Эр-Рияда по объединению оппозиции - так называемого Высшего комитета по переговорам, "московской" и "каирской" групп, подчеркивая важность отказа от каких-либо предварительных условий. Все должно идти в русле резолюции СБ ООН 2254, где говорится, что только сами сирийцы могут определять свою судьбу.





IslamRF.Ru