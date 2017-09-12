Медведев встретится с премьером Ливана

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудит во вторник с председателем совета министров Ливана Саадом Харири двустороннее сотрудничество и возможное участие российских компаний в перспективных проектах на территории республики, сообщили журналистам в аппарате российского правительства.

Ожидается также, что в среду Харири, который находится в России с четырехдневным рабочим визитом, встретится с президентом Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

"Двенадцатого сентября пройдут переговоры Саада Харири с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, по итогам которых запланировано подписание ряда двусторонних документов – меморандумов по линии министерств экологии, промышленности, природных ресурсов, спорта и культуры. 13 сентября в Сочи Саада Харири примет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", — рассказал сотрудник аппарата.





IslamRF.Ru