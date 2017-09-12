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ЕС призвал освободить замглавы крымско-татарского "меджлиса" Чийгоза

12.09.2017 11:18

Европейский союз осудил приговор в отношении заместителя главы запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза по делу о массовых беспорядках у здания крымского парламента. Брюссель призвал освободить активиста, следует из заявления, которое обнародовала в понедельник внешнеполитическая служба ЕС под руководством верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

 

"ЕС пристально следил за делом Чийгоза и настаивал на его освобождении, к чему мы призываем и сегодня", - говорится в документе. В Брюсселе отмечают, что препятствование деятельности меджлиса - серьезное нарушение прав крымских татар. ЕС также требует освободить другого ранее задержанного активиста меджлиса Ильми Умерова, который обвиняется в сепаратизме.

 

Как сообщает ТАСС, Верховный суд Крыма в понедельник приговорил Чийгоза к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года. Защита намерена обжаловать решение суда.

 

IslamRF.Ru

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