Россия готова продолжить сотрудничество с Ливаном в борьбе с терроризмом12.09.2017 16:14
Россия готова и дальше наращивать антитеррористическое сотрудничество с Ливаном, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем ливанского совета министров Саадом Харири.
"Готовы и дальше наращивать и антитеррористическое сотрудничество, и сотрудничество в других чувствительных областях", — сказал Медведев в ходе беседы.
Глава российского правительства отметил, что в среду Харири встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
"Так что, надеюсь, ваш текущий визит откроет новую страницу в российско-ливанских отношениях", — подчеркнул российский премьер.
IslamRF.Ru