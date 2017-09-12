  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Вторник 12 Сентябрь 2017 | 1433 х.
 

Россия готова продолжить сотрудничество с Ливаном в борьбе с терроризмом

12.09.2017 16:14

Россия готова и дальше наращивать антитеррористическое сотрудничество с Ливаном, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем ливанского совета министров Саадом Харири.

 

"Готовы и дальше наращивать и антитеррористическое сотрудничество, и сотрудничество в других чувствительных областях", — сказал Медведев в ходе беседы.

 

 

 

Глава российского правительства отметил, что в среду Харири встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

 

 

"Так что, надеюсь, ваш текущий визит откроет новую страницу в российско-ливанских отношениях", — подчеркнул российский премьер.



IslamRF.Ru

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42424/">ISLAMRF.RU: Россия готова продолжить сотрудничество с Ливаном в борьбе с терроризмом</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    