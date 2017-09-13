Житель Югры получил семь лет за участие в боях на стороне ДАИШ в Сирии

Житель ХМАО, воевавший в Сирии на стороне запрещенной в России террористической группировки ДАИШ, получил семь лет лишения свободы, сообщает в среду РУ ФСБ по Тюменской области.

По данным управления, в июле 2014 года житель поселка Федоровский Сургутского района Рустам Божаев вместе с женой прибыл самолетом в Турцию, а затем они вдвоем перебрались в Сирию, где мужчина присоединился к ДАИШ. По информации ведомства, там у супругов родилась дочь, которая заболела, и они, с разрешения начальства Божаева, выехали в Турцию для лечения ребенка. Девочка скончалась, и в июле 2015 года ее родители вернулись в Россию. Уже в августе Божаев был задержан.

"Решением Сургутского районного суда Божаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ ("организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем") и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. По представлению государственного обвинителя апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам суда ХМАО-Югры приговор Божаеву был пересмотрен в части усиления наказания до 7 лет лишения свободы", — уточняет ведомство по сообщению РИА Новости.





IslamRF.Ru