Путин заявил, что договоренности премьеров РФ и Ливана помогут взаимному развитию стран

Президент Владимир Путин уверен, что достигнутые премьерами РФ и Ливана Дмитрием Медведевым и Саадом Харири договоренности будут работать на взаимное развитие двух стран.

"Знаю, что у вас вчера (во вторник) были обстоятельные переговоры с премьер-министром РФ, уверен, что достигнутые договоренности будут работать на позитивное развитие наших двусторонних межгосударственных отношений", - сказал Путин, как сообщает ТАСС.

IslamRF.Ru