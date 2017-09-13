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Путин заявил, что договоренности премьеров РФ и Ливана помогут взаимному развитию стран

13.09.2017 16:07

Президент Владимир Путин уверен, что достигнутые премьерами РФ и Ливана Дмитрием Медведевым и Саадом Харири договоренности будут работать на взаимное развитие двух стран.

 

"Знаю, что у вас вчера (во вторник) были обстоятельные переговоры с премьер-министром РФ, уверен, что достигнутые договоренности будут работать на позитивное развитие наших двусторонних межгосударственных отношений", - сказал Путин, как сообщает ТАСС.

 

IslamRF.Ru

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