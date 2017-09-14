Путин проведет встречу с Атамбаевым в Сочи

Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Сочи с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, лидеры планируют обсудить вопросы расширения взаимодействия на евразийском пространстве и укрепления региональной безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

Визит киргизского лидера проходит на фоне продолжающейся президентской гонки в Киргизии. Президентский срок Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день осталось 13 кандидатов из 59 заявивших о намерении стать президентом.



Как сообщили в Кремле, предполагается, что Путин и Атамбаев обменяются мнениями по дальнейшему расширению взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве и укреплению региональной безопасности.

Кроме того, планируется обсудить ключевые вопросы многопланового российско-киргизского сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита президента Киргизии в июне.

Атамбаев был с государственным визитом в России с 19 по 23 июня. После переговоров был принят пакет двусторонних документов, отмечает РИА Новости.

Главы РФ и Киргизии подписали декларацию об укреплении сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.





В рамках визита также были подписаны договор о развитии военно-технического сотрудничества, протокол к соглашению между правительствами РФ и Киргизии об урегулировании задолженности по представленным в 2012 году кредитам, меморандум между ФТС и Национальным статистическим комитетом Киргизии о взаимодействии при обмене статистической информацией и взаимной торговле.

Кроме того, подписано соглашение между Росфинмониторингом, автономной некоммерческой организацией "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" и государственной службой финансовой разведки при правительстве Киргизии о сотрудничестве в области образования и подготовки кадров для системы Киргизии по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.





Стороны продолжат укреплять сотрудничество в оборонной и военно-технической областях, являющихся важной составляющей стратегического партнерства, придавая при этом особое значение оказанию военно-технической помощи и укреплению вооружённых сил, правоохранительных органов и спецслужб Киргизии.

Также, согласно декларации, стороны будут расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом, его финансированием и иными насильственными проявлениями экстремизма, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, легализацией преступных доходов, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, контрабандой и преступлениями в отношении культурных ценностей, противодействовать угрозам информационной безопасности.





IslamRF.Ru