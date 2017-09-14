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Кадыров поблагодарил Медведева за вклад в развитие Чечни

14.09.2017 17:29

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с днем рождения, поблагодарив его за реализацию крупных проектов в республике.

 

"Благодаря его непосредственному участию в Чечне реализованы крупные проекты, федеральные программы, позволившие развить образование, здравоохранение, промышленность, строительство, дорожную сеть", — написал Кадыров в Instagram.

 

По его словам, "Дмитрий Анатольевич всегда поддерживает нас в решении самых сложных и важных проблем социально-экономического развития".

 

Глава Чечни пожелал премьеру "крепкого здоровья, счастья, удачи в реализации программ, направленных на укрепление и развитие нашего Отечества".



IslamRF.Ru

 

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