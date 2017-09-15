Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом
15.09.2017 12:46
Владимир Путин принял в резиденции Бочаров Ручей специального представителя Президента Исламской Республики Иран, министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
На встрече обсуждался весь спектр двусторонних отношений, ситуация на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, Ираке и в районе Персидского залива, а также вопросы борьбы с терроризмом.
Встреча состоялась без присутствия журналистов, отметила пресс-служба Кремля.
IslamRF.Ru
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15.09.2017 12:46
Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом
Владимир Путин принял в резиденции Бочаров Ручей специального представителя Президента Исламской Республики Иран, министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Читать дальше »»»
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