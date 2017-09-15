15 сентября во всех мечетях ДУМ РФ объявлен День сбора пожертвований мусульманам Мьянмы15.09.2017 13:32
По поручению председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина пятница, 15 сентября, объявляется Днем сбора пожертвований мусульманам Мьянмы. Акция пройдет во всех мечетях и общинах, входящих в состав Духовного управления мусульман РФ.
Духовное управление мусульман РФ выражает свое негодование по поводу притеснения народа рохинджа, прилагает все возможные усилия для разрешения ситуации на международном уровне и остановки кровопролития.
Огромное число беженцев устремляются в соседние страны, на границах которых возникают стихийные лагеря. Люди находятся в ужасающем положении, без еды и питья, нет элементарных бытовых условий, не говоря уже о санитарном состоянии лагерей – в любой момент могут вспыхнуть эпидемии.
Мусульмане Мьянмы нуждаются в нашей помощи словом и делом: с одной стороны, это поддержка искренней молитвой за притесненных братьев и сестер, с другой – посильный вклад каждого в сбор средств для оказания гуманитарной помощи угнетенным.
Ответственным за сбор средств является благотворительный фонд «Закят». Средства, собранные в рамках данной акции, из всех мечетей ДУМ РФ будут переданы в фонд, который займется их передачей нуждающимся. Также можно сделать пожертвование любым из способов, указанных на сайте фонда.
Мы призываем всех неравнодушных принять участие в помощи народу рохинджа и внести свою лепту в благое дело оказания помощи несчастным.
Пресс-служба ДУМ Москвы