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15 сентября во всех мечетях ДУМ РФ объявлен День сбора пожертвований мусульманам Мьянмы

15.09.2017 13:32

По поручению председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина пятница, 15 сентября, объявляется Днем сбора пожертвований мусульманам Мьянмы. Акция пройдет во всех мечетях и общинах, входящих в состав Духовного управления мусульман РФ.  

 

Духовное управление мусульман РФ выражает свое негодование по поводу притеснения народа рохинджа, прилагает все возможные усилия для разрешения ситуации на международном уровне и остановки кровопролития.

 

Огромное число беженцев устремляются в соседние страны, на границах которых возникают стихийные лагеря. Люди находятся в ужасающем положении, без еды и питья, нет элементарных бытовых условий, не говоря уже о санитарном состоянии лагерей – в любой момент могут вспыхнуть эпидемии.

 

Мусульмане Мьянмы нуждаются в нашей помощи словом и делом: с одной стороны, это поддержка искренней молитвой за притесненных братьев и сестер, с другой – посильный вклад каждого в сбор средств для оказания гуманитарной помощи угнетенным.

 

Ответственным за сбор средств является благотворительный фонд «Закят». Средства, собранные в рамках данной акции, из всех мечетей ДУМ РФ будут переданы в фонд, который займется их передачей нуждающимся. Также  можно сделать пожертвование любым из способов, указанных на сайте фонда.

 

Мы призываем всех неравнодушных принять участие в помощи народу рохинджа и внести свою лепту в благое дело оказания помощи несчастным.

 

Пресс-служба ДУМ Москвы

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