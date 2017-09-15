15 сентября во всех мечетях ДУМ РФ объявлен День сбора пожертвований мусульманам Мьянмы

По поручению председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина пятница, 15 сентября, объявляется Днем сбора пожертвований мусульманам Мьянмы. Акция пройдет во всех мечетях и общинах, входящих в состав Духовного управления мусульман РФ.

Духовное управление мусульман РФ выражает свое негодование по поводу притеснения народа рохинджа, прилагает все возможные усилия для разрешения ситуации на международном уровне и остановки кровопролития.

Огромное число беженцев устремляются в соседние страны, на границах которых возникают стихийные лагеря. Люди находятся в ужасающем положении, без еды и питья, нет элементарных бытовых условий, не говоря уже о санитарном состоянии лагерей – в любой момент могут вспыхнуть эпидемии.

Мусульмане Мьянмы нуждаются в нашей помощи словом и делом: с одной стороны, это поддержка искренней молитвой за притесненных братьев и сестер, с другой – посильный вклад каждого в сбор средств для оказания гуманитарной помощи угнетенным.

Ответственным за сбор средств является благотворительный фонд «Закят». Средства, собранные в рамках данной акции, из всех мечетей ДУМ РФ будут переданы в фонд, который займется их передачей нуждающимся. Также можно сделать пожертвование любым из способов, указанных на сайте фонда.

Мы призываем всех неравнодушных принять участие в помощи народу рохинджа и внести свою лепту в благое дело оказания помощи несчастным.

Пресс-служба ДУМ Москвы