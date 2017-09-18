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Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские договоренности

18.09.2017 09:13

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и урегулирование ситуации на Украине. Об этом в воскресенье сообщили в российском дипведомстве.

 

"Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договоренностей", - информировали в министерстве.

 

Встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США продлилась менее 50 минут, отмечает ТАСС.

 

Переговоры проходили в постоянном представительстве РФ при ООН без журналистов.



IslamRF.Ru

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