Муфтий Крыма встретился с митрополитом

15 сентября в Симферополе состоялась встреча муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с религиозной жизнью жителей Крыма и сохранением межнационального и межконфессионального согласия на полуострове.

Духовные лидеры затронули в числе других вопросов тему установки религиозных символов на территории республики. В результате беседы достигнута договоренность в дальнейшем при планировании установки религиозных символов, согласовывать с ДУМКом и Епархией геолокацию символа, прилегающую территорию и другие факторы.

В завершении встречи стороны пожелали друг другу здоровья, и продолжать работать на благо жителей Крыма, независимо от вероисповедания и национальной принадлежности.

Муфтий отметил важную роль служения, как Духовного управления мусульман Крыма, так и Епархии, во благо всего крымского общества.

Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма