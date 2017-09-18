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Муфтий Крыма встретился с митрополитом

18.09.2017 11:20

15 сентября в  Симферополе состоялась встреча муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с религиозной жизнью жителей Крыма и сохранением межнационального и межконфессионального согласия на полуострове.

 

Духовные лидеры затронули в числе других вопросов тему установки религиозных символов на территории республики. В результате беседы достигнута договоренность в дальнейшем при планировании установки религиозных символов, согласовывать с ДУМКом и Епархией геолокацию символа, прилегающую территорию и другие факторы.

 

В завершении встречи стороны пожелали друг другу здоровья, и продолжать работать на благо жителей Крыма, независимо от вероисповедания и национальной принадлежности.

 

Муфтий отметил важную роль служения, как Духовного управления мусульман Крыма, так и Епархии, во благо всего крымского общества.

 

Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

 

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