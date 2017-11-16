Лавров 17 ноября встретится в Москве с главой МИД Ливана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 ноября проведет переговоры с главой МИД Ливана Джебраном Басилем, который будет находиться в Москве с рабочим визитом. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

По ее словам, ливанское руководство проводит активные контакты в ведущих мировых столицах с целью мобилизации международной поддержки суверенитета страны. "17 ноября в Москву с рабочим визитом прибывает министр иностранных дел Ливана господин Басиль для встречи с главой внешнеполитического ведомства России господином Лавровым", - информировала дипломат, как пишет ТАСС.

Захарова также сообщила, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации в Ливане. "Как известно, президент Ливанской Республики после консультаций с ведущими политическими силами страны отказался признать переданное 4 ноября саудовским каналом Al Arabiya телеобращения председателя Совета министров [Саада] Харири в качестве официальной просьбы об отставке, - напомнила она. - Президент Ливана настаивает на предоставлении заявления об отставке в письменном виде лично от Харири, чтобы удостовериться в свободном и не навязанном характере данного решения".





"Как бы то ни было, действующий премьер-министр Ливана Харири до настоящего времени находится в Саудовской Аравии, - информировала дипломат. - Он встречается с иностранными представителями, в том числе с послом России в Эр-Рияде".



"Позиция России в ливанских делах остается неизменной - мы решительно выступаем в поддержку государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности этой дружественной страны, - подчеркнула Захарова. - Мы также выступаем за то, чтобы ливанцы самостоятельно решали все вопросы национальной повести дня, против любого внешнего вмешательства, угрожающего нарушениям сложившегося в Ливане политического и межконфессионального баланса".

IslamRF.Ru